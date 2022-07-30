Гендиректора хостела, где при пожаре погибли люди, отправили в СИЗО

Пресненский районный суд Москвы отправил под арест второго фигуранта уголовного дела о резонансном пожаре в хостеле на юге столицы, в котором погибли восемь человек – гендиректора гостиницы Элеонору Миронову.

Об избрании меры пресечения гендиректору сгоревшего на юге столицы хостела в субботу сообщили в telegram-канале Московских судов общей юрисдикции. По решению Пресненского суда Элеонора Миронова отправлена в СИЗО до 29 сентября.

Ранее на такой же срок суд отправил под стражу отца Элеоноры Мироновой, владеющего компанией, управляющей хостелом, бизнесмена Рауфа Миронова. Отцу и дочери вменяют оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности, которое повлекло гибель людей.

Пожар в хостеле на улице Алма-Атинской произошел в ночь с четверга на пятницу. В огне погибли восемь человек – трое граждан России и пятеро мигрантов. Прокуроры и следователи заявили о грубых нарушениях правил пожарной безопасности в хостеле. По мнению следствия, если бы не оперативная работа пожарных на месте ЧП, жертв инцидента могло бы быть гораздо больше.

Сам Рауф миронов в судебном заседании своей вины не признал, однако выразил готовность компенсировать потерю родственникам погибших.