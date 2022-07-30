Население Европы снова призывают "затянуть пояса"

В связи с нарушениями условий отбора Газпром приостановил сегодня поставки в Латвию. Ещё далеко до зимы, а газа уже не хватает 12-ти странам ЕС, сообщили в Еврокомиссии. Журналисты рассказывают о пересохших уличных фонтанах и погасшей подсветке зданий. Аналитики критикуют Брюссель за отсутствие реализма в развязывании экономического конфликта с Россией. А политики придумывают всё новые – иногда крайне экзотические способы – сэкономить.

Премьер-министр Испании Санчес нашел новый способ энергосбережения. Он предлагает чиновникам и бизнесменам отказаться от галстуков, чтобы не перегружать офисные кондиционеры.

"Вы заметили, что я – без галстука. Это означает, что мы все можем экономить энергию. Я уже попросил министров и госслужащих, и я хотел бы также попросить частный сектор: если нет необходимости, не носите галстуки. Таким образом, мы будем экономить энергию, которая так необходима нашей стране", – заявил Педро Санчес.

Потребляемую галстуками энергию невозможно перевести в мегаватты, поэтому сложно понять, насколько эффективна такая модель. Жара не спадает, цены растут, так что испанцам могут предложить и дальше сокращать свой гардероб, пока не наступит зима. В Европе активно осваивают еще один способ экономии.

Вслед за Берлином потемнели улицы другого немецкого города Аугсбурга: не освещаются фасады исторических зданий, приглушен свет фонарей, не работает большинство фонтанов.

Наступающий мрак ощутили даже в Лондоне – издание Spectator пишет, что ситуация в Германии должна быть предупреждением для британского кабинета, которому необходимо уже сейчас заниматься диверсификацией энергетики.

В Англии пока не выбрали нового премьера, непонятно, с кого спрашивать. Действующее правительство обещало финансовую поддержку рядовым домовладениям, но при среднегодовом ценнике в 3500 фунтов за газ и свет, обещанной помощи явно не достаточно. Британские эксперты призывают готовиться к худшему.

"Мы вступим в период, когда цены на энергию для бизнеса могут быть в пять, шесть, семь раз выше, чем они были исторически. В конечном итоге вы окажетесь в том, что предприятия не могут позволить себе работать", – заявил аналитик Роберт Бакли.

Лондонская Financial Times задается вопросом, не истощился ли у Европы санкционный ресурс, и удастся ли сохранить единство в противостоянии с русскими. "Цены на газ подскочили на этой неделе на 20%, этой зимой Европа может столкнуться с полномасштабным энергетическим кризисом, увеличить расходы для промышленности и подтолкнуть Европу к рецессии".

Цены на газ подскочили на 20%, поскольку Россия усилила давление на Европу. По мере того, как подконтрольный Кремлю Газпром продолжал сокращать поставки по "Северному потоку", важнейшему трубопроводу, соединяющему Россию с Германией, росли опасения, что этой зимой Европа может столкнуться с полномасштабным энергетическим кризисом, который может причинить огромные страдания потребителям, увеличить расходы для промышленности и склонить Европу к рецессии.

Поиски альтернативных источников поставок ресурсов европейским деятелям пока больших успехов не принесли. Реально взглянуть на вещи призывает глава комитета Бундестага по вопросам энергетики Класс Эрнст. "Я сам был в Саудовской Аравии, в Арабских Эмиратах, я был в Катаре, я был в Норвегии. Никто не может нам компенсировать эту недостачу, которой не было бы с российским газом", – заявил Эрнст.

"Зеленая энергетика" на время забыта – мировой спрос на уголь в этом году может достигнуть пика, который наблюдался в 2013 году. Бессмысленность антироссийских санкций очевидна всем, кроме еврочиновников. В этом умении закрывать глаза особенно преуспел глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы должны адаптироваться, мы не можем в одночасье перейти с 40% до нуля. Мы собираемся это сделать, и Россия знает, что в скором времени мы перестанем покупать у нее газ", – заявил Жозеп Боррель.

Подобное видение мира, казалось бы, давно должно насторожить страны, которые стремятся попасть в Евросоюз. Столкнувшись с энергетическим кризисом и засухой, жалуется даже президент Сербии Александр Вучич. Это при том, что Белград в выигрышном положении, платит за российский газ по 350-370 долларов за тысячу кубов.

"У нас нигде нет воды. Сегодня цена на электроэнергию достигла рекордного европейского уровня, а наши люди платят за электроэнергию в 14 раз меньше", – отметил Александр Вучич.

В Евросоюзе нынешний кризис предпочитают называть временными трудностями, хотя все прекрасно понимают, что время по-настоящему серьезных проблем наступит позже, когда похолодает.