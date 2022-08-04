Нижегородца, делавшего кукол из мертвых девочек, признали недееспособным

В Нижнем Новгороде суд признал местного жителя Анатолия Москвина, обвинявшегося в надругательстве над телами умерших детей и помещенного на принудительное лечение в психиатрическую клинику, недееспособным.

Долгое время на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей нижегородец раскапывал могилы девочек от 3 до 12 лет, извлекал тела из могил и изготавливал из них мумии. Он использовал для этого специальный состав из соли и соды, в который помещал выкопанные тела умерших, спрятанные им в тайниках возле кладбищ.

Сотрудники полиции обнаружили мумифицированные тела в квартире Москвина и его родителей и в гараже осенью 2011 года.

Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что хотел иметь дочь. По его словам, мумии заменяли ее, он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.

По результатам экспертизы нижегородец был признан невменяемым. У него выявлено психическое расстройство, заболевание лишает Москвина способности осознавать реальность и общественную опасность своих действий и руководить ими. В мае 2012 года по решению суда Москвина направили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.

Осенью 2018 года Ленинский районный суд Нижнего Новгорода назначал еще одну судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, может ли он быть переведен на амбулаторное лечение.

Прокуратура, в свою очередь, потребовала провести экспертизу для того, чтобы понять, не опасен ли он для общества. Но в феврале 2019 года врачи сообщили об ухудшении здоровья Москвина, меры медицинского характера остались без изменений.