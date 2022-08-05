Куликов: на летающего американского спикера Китай ответил летающими ракетами

Китайская военная реакция на визит Нэнси Пелоси, прежде всего, относится к Тайваню. В случае реальных военных действия США Тайвань защищать не будут. Так считает Дмитрий Куликов.

Китай на визит спикера палаты Представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань ответил соразмерно. Об этом в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал член Зиновьевского клуба медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Куликов (полные выпуски программ и отдельные эпизоды вы можете найти на медиаплатформе "Смотрим").

"Америка совершила демонстративное действие, которым была летающая спикер. Китай тоже совершил демонстративное действие. Только у него вместо спикера летают баллистические ракеты, РСЗО, снаряды дальнобойной артиллерии, авиация. А также разложена на карте вся диспозиция полной блокады острова", – заявил эксперт.

Ведущий программы Владимир Соловьев добавил, что китайские ракеты летают не только около Тайваня, а также над самим островом. Кроме того, Китай запустил гиперзвуковые ракеты

Дмитрий Куликов задался вопросом про эффективность такой демонстрации силы со стороны Китая. Он привел в пример, что на Тайване распространяется мобильное приложение, которое показывает ближайшее бомбоубежище на острове.

"Пелоси конечно крутая – прилетела и улетела. А тайваньцы ищут ближайшее бомбоубежище. Китайские товарищи очень точно и соразмерно отвечают", – считает эксперт.

Он подчеркнул, что китайская демонстрация в виде военных учений, прежде всего, предназначена для Тайваня. В случае применения Китаем силы в отношении острова, США Тайвань не защитят, заключил Куликов.