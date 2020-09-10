Легковые автомобили в РФ дорожают быстрее инфляции

В России с опережением инфляции дорожают легковые авто зарубежных брендов, сообщает Росстат. С 1 по 7 сентября автомобили выросли в цене сразу на 0,7% после двух подряд недель почти полной стабильности цен.

Другой период подорожания был в конце июля – начале августа, когда инфляция в этом сегменте составила 0,4% и 0,3%.

С начала года ценники на легковые автомобили иностранных марок выросли на 5,7%, а инфляция за этот период составила 3%.

Ранее сообщалось, что BMW, Renault и Volkswagen с сентября подняли цены в России.

Так, авто от Volkswagen выросли в цене на 30 тыс. – 100 тыс. руб. в среднем. Ценник на новый Polo вырос на 29 тысяч рублей и сейчас цены начинаются от 821 900 руб. Внедорожник Touareg теперь стоит на 100 тысяч рублей дороже – от 3,7 миллиона рублей.

Renault Arkana выросла в цене с 1 104 000 руб до 1 124 000 руб. Внедорожник Renault Duster подорожал примерно на 30 тысяч рублей и теперь в стартовой комплектации стоит 810 тысяч рублей.

Примерно на 20 тыс. рублей подорожал и новый Renault Kaptur. Кроссовер теперь стоит от 1 055 000 руб.

У BMW цены почти на все модели увеличились на 40 тыс.- 50 тыс. рублей. Так, BMW 3 прибавил к ценнику 50 тысяч рублей и стоит теперь 2 580 000 руб.