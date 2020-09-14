Модели от Volkswagen вырвались в лидеры на рынках Москвы и Петербурга

В августе автомобили от Volkswagen вырвались в лидеры по продажам легковых авто Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

В последний месяц лета на московском авторынке Volkswagen Polo обошел в рейтинге самых продаваемых машин KIA Rio, заняв первое место. На третьем месте расположился кроссовер Volkswagen Tiguan.

Четвертое место по продажам на авторынке Москвы заняла Skoda Rapid, замыкает пятерку Hyundai Creta.

Рейтинг популярности легковых автомобилей среди жителей Санкт-Петербурга сложился сходим образом: на первом месте Volkswagen Polo, на втором – Skoda Rapid, третье место занял Volkswagen Tiguan, далее идет Hyundai Creta и замыкает пятерку лидеров KIA Rio.

Ранее агентство Росстат сообщало, что в России с опережением инфляции дорожают легковые авто зарубежных брендов. С 1 по 7 сентября автомобили выросли в цене сразу на 0,7% после двух подряд недель почти полной стабильности цен.

Другой период подорожания был в конце июля – начале августа, когда инфляция в этом сегменте составила 0,4% и 0,3%. С начала года ценники на легковые автомобили иностранных марок выросли на 5,7%, а инфляция за этот период составила 3%.

BMW, Renault и Volkswagen с сентября подняли цены в России. Так, авто от Volkswagen выросли в цене на 30 тыс. – 100 тыс. руб. в среднем. Ценник на новый Polo вырос на 29 тысяч рублей и сейчас цены начинаются от 821 900 руб. Внедорожник Touareg теперь стоит на 100 тысяч рублей дороже – от 3,7 миллиона рублей.

Renault Arkana выросла в цене с 1 104 000 руб до 1 124 000 руб. Внедорожник Renault Duster подорожал примерно на 30 тысяч рублей и теперь в стартовой комплектации стоит 810 тысяч рублей.

Примерно на 20 тыс. рублей подорожал и новый Renault Kaptur. Кроссовер теперь стоит от 1 055 000 руб.

У BMW цены почти на все модели увеличились на 40 тыс.- 50 тыс. рублей. Так, BMW 3 прибавил к ценнику 50 тысяч рублей и стоит теперь 2 580 000 руб.