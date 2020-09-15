Fiat Chrysler и Peugeot пересмотрели условия сделки по совместному предприятию

Французская группа PSA (Peugeot) и итало-американский производитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) пересмотрели условия планируемого слияния в целях экономии денежных средств, а также повысили обещанные уровни сокращения расходов во время пандемии.

Две компании, которые объединились в автоконцерн Stellantis, объявили о сокращении выплат дивидендов с 5,5 миллиарда евро до 2,9 миллиарда, дабы сохранить больше средств на фоне коронакризиса.

Французская PSA, чей портфель брендов также включает Citroen и Opel, в свою очередь, отложит запланированное выделение 46% своей доли в производителе запчастей Faurecia до закрытия слияния и распространит ее на всех акционеров новой группы.

Впрочем, в заявлении компаний сообщается, что если экономические последствия пандемии коронавируса удастся преодолеть, инвесторам выплатят дополнительно по 500 миллионов евро перед закрытием сделки. О сделке по слиянию было объявлено в конце прошлого года, завершить слияние планировалось через 12-15 месяцев.

В результате слияния мог бы появиться четвертый по величине в мире автоконцерн, однако европейское антимонопольное ведомство пока не одобрило слияние.

Оборотный капитал французского автопроизводителя PSA снизился в первом полугодии на 35%, но при этом концерн остался прибыльным, получив за отчетный период выручку в размере 25,12 млн евро.

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) во втором квартале 2020 года получил чистый убыток в 1,048 миллиарда евро против прибыли в 793 миллиона евро за второй квартал 2019 года. Выручка FCA за отчетный период уменьшилась в 2,3 раза – до 11,707 миллиарда евро. Продажи по итогам квартала составили 424 тысячи автомобилей, что на 63% ниже показателя годичной давности.