BMW объявила в России массовый отзыв из-за угрозы возгораний

Росстандарт сообщил о добровольном решении баварского премиального автопроизводителя BMW отозвать в России 21,693 тысячи автомобилей, проданных с ноября 2004 года по декабрь 2012 года с VIN-кодами, указанными в приложении.

Бесплатное техобслуживание проведет официальный представитель BMW на российском рынке – компания ООО "БМВ Русланд Трейдинг". Отзыву подлежат 21 693 автомобиля BMW 3 Series Sedan (серия E90), Touring (серия E91), Coupe (серия E92), Cabrio (серия F93).

Механики бесплатно проверят и доработают штекерное соединение на выходном каскаде вентилятора, а при необходимости заменят выходной каскад вентилятора.

Причиной отзыва стало "возможное со временем ухудшение состояния штекерного соединения жгута проводов, идущего к выходному каскаду вентилятора".

Этот дефект "может вести к перегреву и последующему короткому замыканию или оплавлению на вставном контакте". Не исключены случаи возгорания автомобиля даже с заглушенным двигателем.

Владельцам таким автомобилей необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита, если их не уведомило ООО "БМВ Русланд Трейдинг" по почте или по телефону.