Незамерзайка замерзла: что делать автомобилисту?

В зимнее время обзорность приобретает для водителя особое значение: светает поздно, темнеет рано, плюс частые снегопады. К тому же, дороги обрабатывают реагентами и песком, а это всегда грязь. В итоге все это оказывается на лобовом стекле нашего автомобиля, и одними дворниками тут не справиться – они лишь оставляют разводы. Поэтому без омывающей жидкости в такое время никуда.

Сегодня выбор незамерзаек очень большой: средства различаются и по составу, и по запаху, и, конечно, по морозоустойчивости – от минус 5 до минус 30 градусов. Чем температура ниже, тем жидкость дороже. Но случается, что морозным утром специальный состав не попадает на стекло. Это значит, что система замерзла. Причина понятна: либо у вас контрафакт, либо залитая омывайка не рассчитана на сильный мороз. Как решить проблему, если поездку никак нельзя отложить или отменить?

Самое простое решение – найти поллитровую пластиковую бутылку, налить туда более морозоустойчивую омывающую жидкость, пробить в крышке небольшое отверстие и брызгать время от времени на стекло. Конечно, это неудобно, ведь делать это придется в основном на светофорах, поскольку во время движения это небезопасно. Так что это экстремальный вариант на крайний случай.

Если жидкости не полный бачок и она не превратилась в лед, а лишь кристаллизовалась, есть более долгий, но и более удобный вариант: надо приобрести концентрат омывайки с большим температурным запасом. Заливаем бачок до краев и включаем двигатель, чтобы ускорить процесс оттаивания. Через какое-то время проблема будет решена. Но иногда даже это не решает вопрос полностью.

"В теплое помещение машину все равно нужно будет поставить на незначительное время, для того чтобы растопился лед в трубках, которые подают жидкость на ветровое стекло", – рассказал директор сервиса и запчастей официального автодилера Константин Епанешников.

Это может быть, например, теплый гараж, подземный паркинг ближайшего торгового центра или даже автомойка. Когда замерзшая жидкость оттает, обязательно избавьтесь от нее, просто включая передний и задний омыватели, после чего залейте качественную незамерзайку с большим запасом морозоустойчивости. Тогда проблема не повторится.

Конечно, производители знают об этом, поэтому даже в бюджетных классах все чаще предлагаются так называемые зимние пакеты опций, включающие в том числе подогрев форсунок омывателя. Поэтому чтобы с вами такого не случилось, покупайте омывающую жидкость в проверенных автомагазинах или на брендовых заправках и с хорошим запасом морозоустойчивости.