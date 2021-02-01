В России ужесточили сертификацию тюнинга

С 1 февраля 2021 года тюнинг автомобиля стал незаконным без заключения испытательной лаборатории и ее протокола проверки в специальном реестре, следует из опубликованного постановления правительства России "Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза ("О безопасности колесных транспортных средств")".

Поводом для отказа в выдаче разрешающего документа на тюнинг теперь станет отсутствие заключения испытательной лаборатории в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства – "если отсутствует заключение в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений, протоколов проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений". ГИБДД не выдаст свидетельство о проведении техосмотра автомобиля при отсутствии в реестре протокола проверки испытательной лаборатории.

Правила проведения тюнинга:

1. Необходимо получить разрешение в ГИБДД на проведение доработки транспортного средства.

2. Получить протокол проверки тюнинга испытательной лаборатории.

Затем в ГИБДД подаются разрешение и протокол для порохождения техосмотра, гражданский паспорт и документы на транспорное средство.

Причины отказа в разрешении тюнинга:

1. Если агрегаты, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки находятся в розыске; если обнаружены признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки автомобиля.

2. Увеличение максимальной массы или базы транспортного средства, замена кузова (его частей), шасси (или его частей) на те, которые не предусмотрены маркой транспортного средства.

Год назад "АвтоВАЗ" решил перенять "иномарочный" подход к контролю за автомобилями в гарантийный период: если дилеры обнаружат следы чип-тюнинга, то с официальной гарантией можно будет попрощаться.