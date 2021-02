"ГАЗ" запустил новую модель: Next с бескапотной китайской кабиной

Группа "ГАЗ" начала серийное производство среднетоннажных грузовых автомобилей нового поколения "Валдай Next". Городской грузовик стал первой бескапотной моделью в линейке "ГАЗа" с середины 90-х годов после ГАЗ-66. По грузоподъемности городской фургон занял промежуточное место между более легкой "ГАЗель Next" и более тяжелым "ГАЗоном Next", а по цене может занять место среди грузовиков до 2 миллионов рублей.

Для производства нового грузовика используется кабина от китайской модели Foton Ollin. Части кабины поставляются из Китая и свариваются на Горьковском автозаводе. В итоге снизилась пассивная безопасность, но уменьшился радиус разворота и выросла на 80 см длина грузовой площадки фургона. За основу для нового фургона взята рама от более тяжелого "ГАЗона Next", как и остальные составляющие шасси, включая переднюю и заднюю подвеску, тормозную систему. Полная масса "Валдая Next" – 6,7 тонны, а грузоподъемность – 3,8 тонны (по шасси).

Для организации производства стоимостью 1,4 миллиарда рублей "ГАЗ" взял кредит Фонда развития промышленности (ФРП, под управлением ВЭБ.РФ) на 400 миллионов рублей льготного займа под 1% годовых. Автозавод модернизировал сборочный конвейер, создал участок сварки, сборки и окраски кабины.

По данным автозавода, до настоящего времени в нише бескапотных среднетоннажных грузовиков полной массой до 8 тонн присутствовали только зарубежные производители. Грузовик получил 2,8-литровый американский турбодизель Cummins ISF мощностью 130 лошадиных сил с крутящим моментом на 353 Нм в паре с новой 6-ступенчатой механической коробкой "ГАЗа".

Модель выпускается в двух колесных базах (3310 и 4000 мм) и с тремя вариантами длины (от 4700 до 6100 мм). Объем фургона – от 20 до 29 куб. м, а площадь кузова вмещает от 8 до 11 стандартных европаллет. Топливный бак на 125 литров заявлен на 780 км пробега в городских условиях или 2,5 дня работы без дозаправки.

В стандартную комплектацию "Валдая" входит печка с электрорегулировкой и электрообогревом зеркал, светодиодные ходовые огни, круиз-контроль. В целом автомобиль получил пневматические дисковые тормоза на всех колесах, системы распределения тормозных усилий (EBD), курсовой устойчивости (ESP) и помощи при трогании на подъем (HSA), антипробуксовочную систему (ASR). Доступны для заказа и кондиционер, предпусковой подогреватель двигателя, обтекатель на крышу.