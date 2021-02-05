"Рубль сорок": ретро Mercedes, которым до сих пор можно гордиться

В конце XX века активно развивался представительский класс автомобилей. Несмотря на высокую стоимость он был востребован у глав государств, политиков, дипломатов и крупных бизнесменов.

На тесте Mercedes-Benz W140, который долгое время был эталоном в этом сегменте.

Модель выпускали с 1991 года, но этот экземпляр ‑ 1993-го. Автомобиль разрабатывали почти 10 лет. Главным дизайнером в Штутгарте тогда был итальянец Бруно Сакко. Была версия с 6-литровым 12-цилиндровым мотором. У нас же ‑ самая простая, если так можно сказать про авто этого класса, с дизельным двигателем. По тем временам этот Mercedes имел очень прогрессивный дизайн. Длина больше 5 метров, крупная морда с массивным бампером, большие фары, длинный капот, широкие двери ‑ всё по-немецки строго и солидно. Багажник угловатый и очень вместительный.

Под капотом ‑ редкий по тем временам турбодизель: рядный, 6-цилиндровый, рабочим объемом 3,5 литра, мощностью 150 лошадиных сил. Средний расход ‑ меньше 10 литров на сотню. Интересный факт: дизтопливо для легковушек на заправках тогда встречалось нечасто, поэтому при объеме бака 100 литров, практичные немцы уже в базе предусмотрели канистру на 7,5 литра.

Внутри богато ‑ кожаные сиденья и деревянный шпон на передней панели и боковинах. Кресла комфортные, с подлокотниками и подголовниками, электрорегулировкой. Есть магнитола, центральный замок, 2 подушки безопасности. Новинка для того времени ‑ подогрев форсунок омывателя. Люк с электроприводом, как и боковые зеркала.

В движении он роскошный. Мотор почти не слышно. К тому же здесь двойное остекление, в салоне очень тихо. Разгон не спортивный: до сотни почти за 13 секунд. Максимальная скорость 185 километров в час. Коробка ‑ 4-ступенчатый автомат. Руль с гидроусилителем. Подвеска независимая, передняя пружинная, задняя многорычажная. Есть круиз-контроль.

Машина очень крупная, а парктроников тогда еще не было. Поэтому при движении задним ходом по бокам крыльев выдвигаются две антенны для ориентира. Тормоза с вакуумным усилителем, дисковые, передние вентилируемые, есть АБС. Всего было выпущено почти полмиллиона этих авто. Производство прекратили в 1998 году. В конце 1990-х в Россию завезли много таких б/у-машин. Они стоили уже недорого, но долго еще были на ходу. У нас модель получила прозвище "мерин", "кабан", "рубль сорок".

Бренд может по праву гордиться 140-м, ведь он задал очень высокий уровень для представительского класса. Эти автомобили до сих пор встречаются на дорогах мира.