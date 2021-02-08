Российские Citroen Berlingo поступят в продажу в марте

Фургон Citroen Berlingo российской сборки в марте 2021 года поступит в продажу. Его будут собирать на заводе в Калуге. Машина второго поколения сочетает в себе все ключевые преимущества коммерческого авто: невысокую стоимость обслуживания, широкие возможности для перевозки грузов, надежность и комфорт в эксплуатации.

Российская версия автомобиля будет предлагаться не только в двух версиях длины кузова ‑ стандартном в 4380 миллиметров с объемом грузового отсека 3,3 кубометра и удлиненном в 4628 миллиметров с объемом 3,7 куба, но и с двумя типами двигателей.

Гамма двигателей включает в себя бензиновый VTi115, рассчитанного на использование бензина АИ-92, и дизельный HDi90. Двигателей будет два, а вот коробка передач одна. И она будет механической и 5-ступенчатой.

Для защиты кузова изнутри и улучшения шумоизоляции на автомобиле опционально предлагается защита пола грузового отсека и внутренняя обшивка стен и дверей ламинированной фанерой.

В салоне машины множество отделений позволяют держать личные вещи под рукой: перчаточный ящик находится за приборной панелью, есть поперечная полка над водителем и пассажиром, а также предусмотрены открытые отделения для мелких вещей и подстаканники.

Максимально удобную погрузку и разгрузку перевозимых грузов обеспечивают открывающиеся до 180 градусов задние распашные двери и небольшая погрузочная высота – всего 613 миллиметров. В грузовом отсеке можно разместить два евро-паллета размерами 800 на 1200 миллиметров. Грузы надежно фиксируются за счет вмонтированных в пол шести анкерных колец.

Версия с удлиненной длиной кузова еще дополнительно оснащена правой боковой сдвижной дверью. В базовый список оборудования для обеих версий машины входит система аварийного оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, центральный замок и ключ с дистанционным управлением, подушка безопасности водителя. На Citroen Berlingo устанавливаются передние дневные ходовые LED-фары, электронная система распределения тормозных усилий (EBD), система динамической стабилизации (ESP), система удержания автомобиля при начале движения на склоне (Hill assist), а также обязательная защита картера двигателя.

Производитель дает двухгодичную гарантию на автомобили без ограничения по пробегу. Но при этом не стоит забывать о периодическом обслуживании машины через каждые 15 тысяч километров.

Для российского рынка комплектации и цены производитель обещает объявить перед началом продаж.