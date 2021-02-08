Блогер разбил автомобиль за 12 миллионов, "перепутав педали"

Просто перепутал педали или снова устроил провокацию ради хайпа? В Москве блогер, который недавно сжег Mercedes за 13 миллионов, пробил витрину автосалона новым дорогим спорткаром. Но, похоже, сам владелец не сильно этому расстроился. Он не забыл подробно заснять все на видео и выложить на свою страницу в соцсетях. Что было на самом деле, теперь разбираются сотрудники ГИБДД.

История в Instagram: герой с глазами на мокром месте, разбитое стекло, машина Porsche, вывернувшая дорогую витрину наизнанку, поврежденный кузов новенького спорткара, экипаж ГАИ и герой, жестикулирующий под музыку, что, видимо, должно быть смешно. Блогер Михаил Литвин давно известен громкими и очень своеобразными акциями. Недавно он сжег Mercedes, тоже дорогой и тоже новый. И даже пожарил сосиски. Такой вот производитель такого специфического прибавочного продукта.

Была ли машина оплачена, ясности нет. Можно спорить: то, что произошло сейчас, было сделано специально или нет? Витрину затянули целлофаном, машину увезли, но внутри их еще много, не менее блестящих. Например автомобиль красного цвета, такой же, как тот, что был разбита, стоит 14 миллионов. Это еще и электромобиль. Сам Литвин говорит, что перепутал педали, но волка кормят ноги, а блогера просмотры. И тут Михаил старается удивить. Как может, так и старается. Он даже разбил машину таксиста, чтобы заснять его реакцию. Теперь Porsche и ни в чем не виноватое витринное стекло.

Разгоняется такой автомобиль до 100 километров в час за 2,8 секунды. Стоит он от 12 миллионов рублей. Чтобы накопить на эту машину, в месяц надо откладывать больше 40 тысяч. И так 20 лет, а то и больше. По такой же цене обойдется хорошая московская квартира для целого поколения.

Разбить машину друга — еще одно видео. Герой прыгает в чан, кипящий просмотрами, и выходит из него, как из любой передряги, молодцом-удальцом, рыцарем Instagram и YouTube со смазливой мордочкой и пронзительно голубыми глазками. А это, конечно же, необходимые условия успеха в современных масс-медиа. И если молоденькие зрительницы вздыхают при виде этого героя и чуть слышно говорят "ах", то более возрастная аудитория наверняка ловит себя на мысли: когда же он уже в этом чане собственного пиара сварится окончательно. И в этом плане персонаж далеко не безнадежный.

Миллионные просмотры провоцируют на дальнейшие подвиги. Остановить это колесо хайпа уже невозможно. И представитель той части аудитории, что по привычке считает себя здравомыслящей, глядя на все это, наверняка нет-нет, да и поймает себя на мысли — а тем ли я вообще занимаюсь?