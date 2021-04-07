Принтер и фотошоп: торговля диагностическими картами без ТО перешла на новый уровень

С реформой техосмотра торговля диагностическими картами без проведения ТО перешла на новый уровень. Вместо настоящих диагностических карт – подделки. Причем втридорога.

На пункте техосмотра, сделают фотографии автомобиля, при наличии внешних недостатков, например, трещины на лобовом стекле в районе водительского дворника, ее отредактируют в Photoshop.

Другой вариант – автовладелец направляет фото автомобиля спереди и сзади, после чего начинается работа фоторедактора. Однако грубый фотомонтаж заметен невооруженным глазом. Нужно учесть, что фотографии, загруженные в информационную систему ЕАИСТО, внимательно отсматривают. Если что не так, диагностическую карту аннулируют.

Третье предложение – оформить все по старинке. Как это делалось до 1 марта текущего года. Однако теперь такая торговля диагностическими картами – уже мошенничество.

Купившие такой техосмотр не смогут оформить полис ОСАГО, потому что такой карты нет в модернизированной ЕАИСТО, пишет "Российская газета".

Если с 1 сентября по их вине произойдет ДТП, то страховщики выставят автовладельцам регресс. Кроме того, с 1 марта следующего года за такие карты будут штрафовать в автоматическом режиме.

Реформа с 1 марта началась. Карты оформляются непосредственно в ЕАИСТО. При этом обязательно в них добавляются фотографии с координатами места и временем съемки.

Желающие получить карту должны пройти ТО. Со списком операторов и пунктов ТО можно ознакомиться на сайте Российского союза автостраховщиков.