Принтер и фотошоп: торговля диагностическими картами без ТО перешла на новый уровень

С реформой техосмотра торговля диагностическими картами без проведения ТО перешла на новый уровень. Вместо настоящих диагностических карт – подделки. Причем втридорога.
На пункте техосмотра, сделают фотографии автомобиля, при наличии внешних недостатков, например, трещины на лобовом стекле в районе водительского дворника, ее отредактируют в Photoshop.
Другой вариант – автовладелец направляет фото автомобиля спереди и сзади, после чего начинается работа фоторедактора. Однако грубый фотомонтаж заметен невооруженным глазом. Нужно учесть, что фотографии, загруженные в информационную систему ЕАИСТО, внимательно отсматривают. Если что не так, диагностическую карту аннулируют.
Третье предложение – оформить все по старинке. Как это делалось до 1 марта текущего года. Однако теперь такая торговля диагностическими картами – уже мошенничество.
Купившие такой техосмотр не смогут оформить полис ОСАГО, потому что такой карты нет в модернизированной ЕАИСТО, пишет "Российская газета".
Если с 1 сентября по их вине произойдет ДТП, то страховщики выставят автовладельцам регресс. Кроме того, с 1 марта следующего года за такие карты будут штрафовать в автоматическом режиме.
Реформа с 1 марта началась. Карты оформляются непосредственно в ЕАИСТО. При этом обязательно в них добавляются фотографии с координатами места и временем съемки.
Желающие получить карту должны пройти ТО. Со списком операторов и пунктов ТО можно ознакомиться на сайте Российского союза автостраховщиков.