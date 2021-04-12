Премьеры апреля: три новых бюджетных кроссовера

Бюджетные кроссоверы – один из самых популярных сегментов, и неудивительно, что конкуренция здесь очень высокая.

Каждый бренд старается чем-то выделиться: кто-то внешним видом, кто-то новыми технологиями, а кто-то характеристиками. Но это сегодня, а что мы увидим завтра?

Skoda проводит испытания обновленного Kodiaq по всей Европе. По сути это небольшой рестайлинг, поэтому у машины только слегка изменилась морда и задняя часть.

Фары стали матричными, а полоса дневных ходовых огней поднялась выше. В интерьере революции тоже ждать не стоит – его практически без изменений перенесут с нынешнего поколения.

Традиционные бензиновые и дизельные моторы мощностью от 125 до 180 лошадиных сил останутся, но к ним добавится гибридная установка, причем с возможностью внешней подзарядки. Презентация состоится до конца этого года.

В кадре KIA не так давно обновила практически весь свой модельный ряд. Не обойдет стороной прогресс и самую популярную модель компании Sportage.

Как раз сейчас проходят тесты рестайлинговой версии. Видно, что фары стали V-образными, этот же мотив повторяется и в дизайне задних фонарей. Внутри появится цифровая приборная панель и планшет информационно-развлекательной системы.

Корейцы планируют предлагать Sportage с двумя вариантами колесной базы – стандартной и удлиненной. Что касается двигателей, то новинка получит бензиновую, дизельную и электрифицированную версии. Точные характеристики моторов пока скрывают. Премьеру ждем уже в этом месяце.

Jeep тестирует новый трехрядный кроссовер. Пока он известен под длинным кодовым названием Low D 3-Row, но по сути это "растянутый" Compass. Автомобиль щеголяет острым спортивным дизайном и современным интерьером. Салон будет рассчитан на семь человек, хотя третий ряд, скорее всего, вместит разве что детей.

Под капотом – двигатель объемом 2,4 литра мощностью 180 лошадиных сил. Также Jeep представит версию с подзаряжаемой гибридной установкой. Это будет тандем классического мотора объемом 1,3 литра и электродвигателя на задней оси. Суммарная мощность – до 240 лошадиных сил. Готовую модель покажут уже в этом году.

Итак, бренды активно занимаются дизайном и интерьером, устанавливают современные гаджеты, а главное, повсеместно внедряют гибридные силовые установки.

А вот насколько все эти нововведения отразятся на цене – покажет время. Но наверняка производители понимают, что им надо удержать стоимость в рамках бюджетного сегмента, ведь для них это залог успеха.