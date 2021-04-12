ЦОДД рекомендует столичным водителям "переобуться"

В столичном регионе установилась весенняя теплая погода и водители могут приступить к замене резины с зимней на летнюю.

Как передает "Интерфакс", об этом заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Собеседник агентства обратил внимание на то, что даже по ночам температура не опускается ниже 0°.

Сотрудник ЦОДД порекомендовал автомобилистам "переобуть" свою машину в будний день, подчеркнув, что пик очередей на шиномонтаж, как правило, приходится на выходные дни и майские праздники.

Он напомнил, что замена шин необходима из соображений безопасности – в теплое время года зимний комплект теряет свои свойства, тогда как летний лучше держит автомобиль и на мокрой и сухой дороге.