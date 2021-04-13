В Москве могут ввести ограничения для водителей каршеринга

Ограничения по возрасту и стажу для водителей предложила ввести для каршеринга Мосгордума. Необходимо усилить контроль за соблюдением безопасности со стороны операторов каршенига и ввести дополнительные ограничения для тех, кто регистрируется на сервисах, подчеркивает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В пользу такой инициативы приводится статистика ДТП, сообщает "Интерфакс". В аварии попадает большая доля водителей арендованных машин. Второе предложение, которое председатель Мосгордумы Алексей Шапошников высказал на круглом столе, это регистрация пользователей каршеринговых сервисов через портал госуслуг.

Это поставит заслон тем, кто пытается брать в аренду машины по подложным документам, подчеркнул Шапошников.

Чаще всего в аварии попадают водители каршеринговых машин в возрасте от 18 до 30 лет. На них, по данным московского Центра организации дорожного движения, приходится 51% всех аварий арендованных машин. При этом в аварию попадают чаще мужчины-водители, нежели женщины. На их долю приходится 89% ДТП, при этом 44% всех аварийных случаев приходится на тех, чей водительский стаж – от года до пяти.

Аналогичные показатели и в Санкт-Петербурге. Водители каршеринговых автомобилей на 23% чаще превышают скорость, чем остальные водители машин. При этом стиль вождения у молодых и возрастных водителей машин каршеринга также отличается: чем старше водитель, тем более плавное вождение. Так, пользователи старше 45 лет допускают резкие торможения на 20% реже, чем пользователи младше 25-летнего возраста. При этом каршеринговая машина в Северной столице совершает в среднем 9 поездок в день.

В российской столице сейчас работают шесть операторов краткосрочной аренды машин, парк автомобилей каршеринга достигает почти 25 тысяч машин. Миллион москвичей зарегистрировлся на сервисах каршеринга. При этом единой базы каршеринга нет. Поэтому забаненные в одном из сервисов водители могут просто зарегистрироваться в другом и злостно нарушать правила дорожного движения.

Московское правительство собирается запустить проект "народного" каршеринга. Мэрия города собирается объединить мобильное приложение "Московский транспорт" с сервисами каршеринга. При этом Москва заняла первое место в мире и по объему каршерингового парка, и по количеству пользователей. Благодаря автомобилям каршеринга на российские дороги не выезжает до 140 тысяч автомобилей ежедневно. Один автомобиль каршеринга в Москве выполняет ха сутки семь поездок.