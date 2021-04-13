Китайская Geely намерена выйти на Nasdaq

Китайская Zhejiang Geely Holding Group намерена выйти на американскую биржу Nasdaq за счет слияния со своим венчурным подразделением GLY Capital Management через SPAC (Special Purpose Acquisition Company), сообщает The Wall Street Journal.

Zhejiang Geely Holding Group владеет автопроизводителем Geely Automobile Holdings, шведской Volvo Cars и другими известными автомобильными брендами, включая Lynk & Co, Lotus Cars, London Electric Vehicle Company (LEVC).

Созданная с GLY Capital Management SPAC проведет на Nasdaq IPO в размере $300 млн. При этом основатель и глава Geely миллиардер Ли Шуфу войдет в совет директоров SPAC наряду с двумя представителями Geely и одним представителем Volvo.

Планы выхода на Nasdaq находятся в стадии обсуждения, и на этом все может закончиться.

Zhejiang Geely Holding Group рассматривает также возможность вывода на рынок США подразделения по выпуску электромобилей Polestar. Этот бизнес может стоить до $40 млрд. Окончательное решение по данному вопросу также не принято.

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) не имеет активов, кроме денежных, и не ведет операционной деятельности. Поэтому SPAC называют компанией-пустышкой.

SPAC представляет собой денежный пул, который котируется на бирже. Если владельцы SPAC купят какую-либо компанию, то эта компания получает на бирже место SPAC. То есть владельцы SPAC используют "черный ход" для выхода на биржу, что особенно актуально в условиях санкций США против Китая.

В последние годы такой способ выхода на биржу стал более привлекательным, чем проведение IPO.