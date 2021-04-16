Дептранс Москвы предупредил о 8-балльных заторах вечером в пятницу

Автомобильные заторы вечером 16 апреля в Москве могут достичь 8 баллов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Отмечается что утром и днем в пятницу в мегаполисе ожидаются пробки в 3-7 баллов.

В свою очередь, в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали РИА Новости о том, что загруженность московских дорог возрастает из-за начала дачного сезона.

Отмечается, что 8-балльные заторы станут обычным явлением в вечернее время в апреле, поскольку по улицам города будет передвигаться 3,3 миллиона автомобилей.

Сообщается, что самый сложный период для водителей наступит перед майскими праздниками, когда загруженность дорог 30 апреля достигнет 9 баллов.

По данным ЦОДД, чаще всего с началом теплой погоды пробки образуются на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Ярославском шоссе, на Волгоградском и Рязанском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов.