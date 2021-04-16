Николя Мор вновь возглавит "АвтоВАЗ"

Николя Мор, руководивший "АвтоВАЗом" в 2016-2018 гг., с 1 июня вновь возглавит компанию, сменив Ива Каракатзаниса. Решение принял совет директоров "АвтоВАЗа", сообщает компания.

Мор занимает пост главного исполнительного директора по трансформации Renault и возглавляет совет директоров "АвтоВАЗа". С 1 мая Мор станет генеральным директором по операциям Renault в России и СНГ, а с 1 июня – президентом "АвтоВАЗа".

Каракатзанис возглавлял "АвтоВАЗ" с июня 2018 г. Компания дополнительно сообщит о новом месте работы Каракатзаниса.

После ухода с поста главы "АвтоВАЗа" в 2018 г. Мор занял место председателя совета директоров компании, затем стал старшим вице-президентом и операционным директором Renault в Евразии, а в сентябре 2020 г. занял должность старшего вице-президента и главного исполнительного директора по трансформации группы Renault.

Владельцем 100% акций "АвтоВАЗа" является голландская компания Alliance Rostec Auto B. V. (СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%)).

"АвтоВАЗ" в 2020 г. сократил продажи автомобилей на 5% до 393,8 тыс. машин, в том числе компания продала 383,9 тыс. легковых машин и LCV, а также 9,8 тыс. внедорожников Niva.

В 2019 г. автоконцерн продал 414,4 тыс. машин, из которых 362,4 тыс. – на российском рынке.