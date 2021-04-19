"Россети" расширят сеть зарядных станций для электромобилей

Компания "Россети" намерена увеличить к 2025 г. количество зарядных станций для электромобилей до 1341, сообщает компания. "Россети", Volkswagen Group Rus и Porsche Russland подписали соглашение о расширении сети станций.

"Россети" уже имеют 263 зарядные станции. " К 2025 г. 30 крупнейших городов и автомагистралей будут охвачены сетью станций, на электромобиле можно будет доехать от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда", – отмечают "Россети".

В свою очередь Volkswagen Group Rus намерена оснастить свои официальные дилерские центры зарядными станциями для электрокаров.

"Создание зарядной инфраструктуры и сопутствующих клиентских сервисов – важное направление работы "Россетей". Это позволит диверсифицировать бизнес, выйти на новый рынок и обеспечить рост нетарифной выручки… За счет масштаба деятельности компании будут обеспечены условия для создания в России сети зарядных станций для безбарьерного использования электромобилей", – отметил замглавы "Россетей" по цифровой трансформации Константин Михайлик.