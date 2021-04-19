Водителям разрешили снимать на видео гаишников-нарушителей

Инспекторы ГИБДД не имеют права запрещать водителям осуществлять видеосъемку. Такое право россиян подтвердил Верховный суд. Включать камеру разрешено даже в тех случаях, когда инспектор категорически против. Однако не следует злоупотреблять этой привилегией.

Молчаливое правосудие появилось на челябинских дорогах. Систему протестировали на Елене Осиповой. Инспектор ее остановил и заинтриговал.

"Берет документы и молча, абсолютно ничего не говоря, уходит в свою машину", – рассказала Елена.

Вооружившись телефоном, она отправилась на переговоры. Навстречу женщине вышел то ли полицейский, то ли блогер: он заявил, что тоже имеет право вести видеосъемку.

Становиться кинозвездами полицейские категорически не желают.

Автор еще одного видео Владимир Якушев из Хабаровска оказался человеком упертым и до Верховного суда дошел. А там все четко разъяснили.

"Нам разрешено производить видеосъемку, в том числе сотрудников полиции либо иных государственных служащих при исполнении ими своих обязанностей", – говорит адвокат Тимур Матвеев.

Снимать полицию можно и на улице, и в служебном авто, но стоит помнить, что суд к таким записям относится скрупулезно. Запись, где не видно лиц и номеров машины ничем делу не поможет, поэтому снимать нужно не для себя, а для суда. Спокойно, без эмоций показать все нарушения. Такое видео спасет от несправедливого наказания.

Снимать работу сотрудников полиции можно в любом общественном месте. Главное использовать этот видеоаргумент с пользой, потому что некоторые граждане относят запись не в суд, а выкладывают в интернет. Некоторые блогеры специально донимают полицейских на камеру: провоцируют и дразнят, потому что знают – препятствовать съемке правоохранители не имеют права. Такое отношение к свободе информации может привести к неприятным последствиям.

"Если дальше это будет использовано для какого-то стеба, для унижения сотрудника полиции, то, конечно, законодатель вынужден будет вводить соответствующие коррективы", – говорит адвокат, председатель Общественного совета МВД РФ Анатолий Кучерена.

Поэтому включать камеру надо, когда полиция явно нарушает устав. Кстати, съемка работы силовиков разрешена далеко не во всех странах мира. И чтобы не лишиться этой привилегии, необходимо пользоваться ею с умом.