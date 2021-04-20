Subaru остановила завод в США из-за нехватки полупроводников

Японская Subaru остановила производство на заводе в штате Индиана (США, единственный завод компании за пределами Японии) из-за нехватки полупроводников, сообщает агентство Kyodo.

Предприятие может возобновить работу в мае.

Кроме того, с 10 по 27 апреля остановлен завод Subaru в японской префектуре Гумма.

Компания ожидает, что производство сократится в апреле на 25 тыс. автомобилей.

В начале года японские, южнокорейские и американские автоконцерны столкнулись с нехваткой полупроводников. Проблема возникла из-за резкого роста спроса на полупроводники, поскольку многие страны переводят мобильную связь на системы пятого поколения.

Пандемия коронавируса привела к тому, что многие работники в разных странах перешли на удаленный режим работы, что увеличило спрос на персональные компьютеры и игровые приставки, при производстве которых используют полупроводники.

Проблема усугубилась в марте после пожара на заводе компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем.

Эксперты Nomura Securities полагают, что мировое производство автомобилей может сократиться в апреле на 7% (на 1,6 млн автомобилей), в том числе японскими компаниями – на 1,2 млн.

Завод Renesas Electronics возобновит работу в мае.