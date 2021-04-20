Небольшой выбор по цене и комфорту: сравнение трех обновленных пикапов

Пикапы – не самые распространенные авто на нашем рынке, да и обновления в этом классе случаются не так часто. Тем не менее, время от времени производители предлагают нам кое-какие новшества.

Рассмотрим три пикапа разных брендов, официально представленных в России. Начнем с отечественного варианта, у которого теперь появилась коробка-автомат.

"Пикап с автоматической коробкой передач оснащается атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,7 литра мощностью 150 лошадиных сил", – поясняет продавец-консультант официального дилера Александра Кузнецова.

Средний расходу УАЗа – 14 литров. Привод полный. Дорожный просвет 210 миллиметров, грузоподъемность 725 килограммов.

В базе электропривод и обогрев наружных зеркал, две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений. Цена – от 1 335 000 рублей.

А вот японец Isuzu D-Max обновился полностью. В Россию пришло третье поколение модели. Под капотом – 3-литровый дизель мощностью 190 лошадиных сил. Расход в смешанном цикле – порядка 8 литров.

Привод полный. Базовая коробка – 6-ступенчатая механика. Грузоподъемность 995 килограммов, дорожный просвет 235 миллиметров.

В списке стандартного оснащения шесть подушек безопасности, датчики света и дождя, кондиционер, подогрев передних сидений. Цена – от 2 860 000 рублей.

Третий сегодня – тоже японец. Обновившаяся в прошлом году Toyota Hilux обзавелась новым двигателем.

"Автомобиль оснащается бензиновым мотором объемом 2,7 литра мощностью 166 лошадиных сил", – описывает модель продавец-консультант официального дилера Михаил Чуженьков.

Средний расход топлива – 10,7 литра. Коробка передач – 5-ступенчатая механика. Привод полный. Клиренс 227 миллиметров, грузоподъемность 870 килограммов.

Базовое оснащение включает подогрев передних сидений и наружных зеркал, датчик света, кондиционер. Цена – от 2 661 000 рублей.

Машины достаточно разные, тем не менее, у всех есть несколько общих черт. При аскетичном базовом оснащении они очень неплохо подготовлены для бездорожья. По умолчанию у всех есть жестко подключаемый передний мост и блокировки задних дифференциалов.

УАЗ, понятно, дешевле всех – рабочая лошадка без претензий. Toyota и Isuzu вдвое дороже, и вот они уже полноправные конкуренты, тем более, что у Hilux тоже есть дизель. И, конечно, у обоих за доплату доступен длинный список опций.

На долю пикапов в нашей стране приходится порядка 1% от всего рынка новых автомобилей. Тем не менее, в этом сегменте есть хоть и небольшой, но выбор и по цене, и по комфорту, и по характеристикам.