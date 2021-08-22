Обязательный техосмотр отменен, но ответственность осталась

Российские автолюбители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты и подтверждения прохождения техосмотра. Изменения в соответствующие нормативные акты Центробанка начнут действовать с 29 августа.

По оценке директора по развитию страхового бизнеса "Сравни.ру" Александра Крайника, процесс оформления ОСАГО теперь станет проще, "а это всегда отличные новости". Он считает, что водители положительно воспримут изменения.

Специалист также обратил внимание, что наличие техосмотра чаще всего никак не гарантировало надлежащей проверки машин.

Но самое важное, что, по словам участников рынка, между технической неисправностью авто и убыточностью заметной зависимости нет.

Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов указал, что изменения коснулись только списка документов, необходимых для получения ОСАГО.

Кроме того, РСА напоминает, что прохождение техосмотра по-прежнему остается обязательным, пишет РИА Новости.