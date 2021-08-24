"Яндекс.Такси" поменяет тарифы

"Яндекс.Такси" с 25 августа повысит комиссию в некоторых регионах.

Тарифы поменяются в Подмосковье, а также Краснодаре, Воронеже, Владивостоке, Хабаровске, Пятигорске и других городах страны. Москву изменения не затронут.

Как рассказали в пресс-службе компании, изменение структуры тарифа связано с растущими издержками отрасли. Новые тарифы позволят больше инвестировать в качество, доступность и безопасность поездок, а также помогут перевозчикам компенсировать расходы.

При этом сохранится эффективная комиссия менее 10 процентов для водителей: сервис возвращает часть от всей комиссии в виде вознаграждений. Также в компании заявили, что в прошлом году водители заработали на платформе "Яндекс.Такси" 300 миллиардов рублей (это на 15 процентов выше, чем годом ранее)