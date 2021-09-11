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Олимпиада в Токио 5 минут назад

11 сентября 2021 15:18

Медалистам Олимпиады вручили ключи от машин


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Замглава Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил ключи от новых автомобилей чемпионам и обладателям серебряных и бронзовых медалей Олимпийских игр 2020 года в Токио. Машины были предоставлены Фондом поддержки олимпийцев России.

В общей сложности спортсмены-олимпийцы получили 77 машин, из которых 31 были вручены золотым медалистам. Отмечается, что все атлеты были награждены авто марки BMW.

Отмечается, что олимпийские чемпионы получили BMW X5, в то время как взявшие серебро и бронзу олимпийцы награждены BMW X3 различных комплектаций.

Ранее исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев заявил, что комплектация авто зависит от уровня и количества медалей, выигранных спортсменом.

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