Топ-5 московских улиц, где чаще всего эвакуируют авто без номеров

Кутузовский проспект занимает первое место в списке пяти улиц, с которых чаще всего эвакуируют авто без номеров, отмечает Администратор московского парковочного пространства (АМПП).

Так, с начала года с Кутузовского проспекта эвакуировали 42 автомобиля, которые парковались без номеров или с подложными номерами. Второе и последующие места в списке занимают Ленинградский проспект (22 авто), Абельмановская улица (21), улица Орджоникидзе (19) и Рязанский проспект (18).

Эвакуаторы "Московского паркинга" с начала года перевезли на спецстоянки 1639 автомобилей без номеров, владельцы которых не установлены. При этом чаще всего без номеров оставляют авто люксовых марок. Так, эвакуированы 264 автомобиля BMW и 202 автомобиля Mercedes-Benz. На спецстоянки попали KIA (146 авто) и Toyota (128).

По постановлению Антитеррористической комиссии Москвы, с 2017 г. автомобили, припаркованные на городских улицах без номеров или с подложными номерами, подлежат перемещению на спецстоянки для последующей проверки.

Проверка показывает, не числится ли авто в угоне, и выясняет причастность автомобиля к противоправной деятельности. Если автомобиль "чист", то владелец может забрать его, не оплачивая перемещение и хранение.