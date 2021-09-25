Назван любимый цвет авто в России

Самые популярные цвета автомобилей в 2021 году в России выявили эксперты издания "Цена Авто". Они проанализировали данные 380 тысяч автомобилей, проданных через дилерские центры за этот год. Красный цвет занял только седьмое место с долей в 4,8%. От полутора до 0,2% заняли вошедшие в дюжину предпочтений российских покупателей авто зеленого, бежевого, оранжевого, голубого и желтого цветов и оттенков.

Шестое место с долей в 7,2% в статистике продаж заняли машины коричневого цвета, на пятом месте серебристые машины. Их доля составляет 7,9%. До призового пьедестала не добрались автомобили синего цвета. На них приходится более десятой части всех автопродаж.

Бронзу взяли машины с черными боками, их было куплено 17,8%. Серебро у серых машин. Каждая пятая проданная машина серого цвета. При этом в основном это машины с эффектом металлики, на долю чисто серого приходится только 0,4%.

И безусловным лидером статистики продаж стали белые машины. 26% продаваемых автомобилей окрашены в различные оттенки белого цвета. И тут еще один сюрприз: только 7,6% – это белый металлик, а 18,6% – краски без добавки алюминиевой пудры.

Русские покупатели любят белый цвет? Возможно. Но скорее всего верх при покупке машины играет в данном случае не любовь и пристрастия, а прагматизм. В России белый является для большинства автопроизводителей базовым цветом, за любой другой приходится доплачивать в среднем более 10 тысяч рублей. А экономия начинается с малого.

Правильность этого утверждения демонстрирует и статистика по двум дорогим маркам – Mini и Mercedes-Benz.

Mini, по статистике, самая яркая марка в России. И ее покупатели в четверти случаев предпочитают не белый, а зеленый цвет. Далее идут серый (16,3%), красный (15,1%), черный (11,1%) цвета. В белых "одеждах" продается только каждый десятый автомобиль Mini. 8,2% из Туманного Альбиона синие, 7% оранжевые, а чуть больше 5% – голубые.

Цветовую консервативность ожидаемо проявил Mercedes-Benz. Mercedes-Benz и в России Mercedes-Benz: почти 45% всех продаваемых автомобилей этой марки черного цвета. Белый цвет только на втором месте, на него приходится 20,7% продаж марки. Популярны у россиян и серые автомобили немецкой марки. Автомашина благородного серого оттенка из Штутгарта покупают почти 15% россиян. На синие "Мерседесы" приходится еще 10% машин, а 3,4% покупателей предпочитают яркие красные машины этой марки.