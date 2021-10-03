Коммерческие маршрутки в Подмосковье не хотят возить льготников

Транспортные льготы в Подмосковье с нового года должны начать действовать во всех коммерческих маршрутках. В пяти округах перевозчиков обязали принимать к оплате социальные карты еще в августе. Но некоторые водители все равно требуют с пассажиров наличные. Доходит до того, что пенсионеров, детей и инвалидов силой высаживают из автобусов.

В рамках эксперимента на более чем 140 коммерческих маршрутах льготникам Подмосковья предоставлено право бесплатного проезда. Однако реализовать это право на практике получается далеко не всегда.

Люберцы. Один из маршрутов, на которых вот уже два месяца распространяется льготная программа пассажирских перевозок. Казалось бы – пора привыкнуть. Но, нет. Социальная карта действует на водителей, как красная тряпка на быка.

- Я вам показала социальную. Будьте любезны!

- Ты – дармоед!

Выяснение отношений с водителем в поселке Октябрьский Раменского района и вовсе едва не закончилось рукоприкладством. Из потока междометий и ругательств становится ясно, что в час пик пассажиры, имеющие право бесплатного проезда, автоматически превращаются в бесполезный балласт. Льготные документы – кричит этот водитель – ничего не значат.

Сегодня на коммерческих маршрутах соглашаются провезти без оплаты лишь одного пассажира и только на сидячем месте. Льготники, пытающиеся проехать стоя, тут же получают отказ.

– По карточке можно проехать?

– Одно место есть.

– А на все же места постановили пускать в коммерческом транспорте, независимо от количества пассажиров? Разве вы не знаете?

– Одно место есть!

Причем, по странному совпадению, во всех автобусах повторяется одна и та же история. Бесплатное место каждый раз оказывается занятым.

– У нас есть одно место.

– Одно место только?

– И уже занято, да?

– Да.

По словам пассажиров – это всего лишь стандартная отговорка.

"Говорит занято, хотя там не занято. Мне 85 лет и меня за месяц два раза высаживали. Скандалы каждый день почти.

Раньше было не так, раньше было два места. Вот буквально только сегодня пыталась на 12 маршруте сесть на льготное место. Мне сказали – только одно", – говорит пассажир.

Водители не делают исключений ни для пенсионеров, ни для школьников.

- Так это карта "Стрелка" для школьников.

- Ну и что. 50 копеек надо платить.

Детей Галины Юрчук выгнали из маршрутки за попытку оплатить проезд картой для школьников "Стрелка", которая предусматривает скидку 99 процентов.

"Когда дети прикладывают карту для оплаты к терминалу, водители недовольны. Очень. Они хотят, естественно, наличный расчет", – говорит Галина.

Зачастую для того, чтобы получить наличные, водители просто симулируют неисправность терминала. И это еще одна уловка. По закону, если терминал не работает, проезд должен быть бесплатным. Но этот водитель требует деньги, не желая выдавать взамен никакого проездного документа.

В пылу борьбы за денежные знаки люди за рулем автобусов не замечают даже инвалидов. Увидев человека на костылях, спешат поскорее закрыть двери.

"Хамят, дерзят. Я с протезами, пытаются вытолкнуть меня, хулиганят", – жалуется Елена Новоселова.

Буйного водителя из поселка Октябрьский уволили. Не помогли даже публичные извинения.

Уже в следующем году льготники смогут беспрепятственно ездить на всех маршрутах. Это по закону. Вопрос – изменятся ли водители, которые, по идее, и сейчас должны льготников возить бесплатно. Так что, скорее всего, даже после принятия закона, водителей снова придется к этому принуждать.