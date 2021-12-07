Четыре простых способа сэкономить на бензине

Цены на бензин в России растут десятую неделю подряд, и очевидно, что этот неприятный процесс продлится и дальше. Однако есть четыре простых способа сэкономить на оплате топлива.

1. Кешбэк и баллы

Сегодня почти все банки имеют программы возврата денег на карту, причем в некоторых предусмотрен повышенный кешбэка для определенных покупок. И бензин здесь не исключение. При подключении такой опцию на карточку может вернуться до 5% от потраченной на автозаправке суммы. Кроме того, сетевые АЗС (например, "ЛУКойл", BP, "Газпромнефть") выпускают собственные карточки, на которых копятся баллы, которые можно обменять на топливо. В таком случае скидка может достигать 10%.

2. Бензин онлайн

Существует много приложений для онлайновой оплаты за топливо (например, "Яндекс. Заправки"), когда с каждой "зарядки" бензобака начисляется по полбалла за литр. К таким приложениям можно подключить и программы лояльности сетей АЗС – тогда экономия будет еще больше.

3. Топливо с доставкой

Мобильные автозаправки, которые работают в большинстве крупных городов, предлагают бензин по ценам ниже рыночных. Водителю необходимо указать лишь адрес парковки и номер машины, оплатить топливо на несколько сотен рублей ниже, чем на АЗС, по карте и ждать передвижного автозаправщика. Однако следует помнить о том, что такие мобильные АЗС никто не контролирует, и бензин вполне может оказаться некачественным.

4. Заправка-автомат

Сетевые операторы АЗС часто имеют маленькие автозаправки, обслуживающиеся только через диспетчерский пульт. На такой АЗС есть только колонка и терминал оплаты. Цену тут тоже ниже, чем на заправках с магазином и кассирами. Иногда разница доходит до 3 рублей за литр.