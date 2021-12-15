Чем опасен подогрев сидений

Оказывается удобная и популярная функция, существующая во всех современных автомобилях, – подогрев сидений – опасна для здоровья. Так считает президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. Как сообщил профессор в интервью радио Sputnik, длительное воздействие тепла на район таза может вызвать простуду при резком выходе на холод, а у мужчин и хуже того – бесплодие.

"Греться за счет сидений противопоказано, – говорит Андрей Демин. – Система подогрева существует лишь для того, чтобы у вас не было неприятного ощущения, что вы садитесь на холодное. Это лишь вопрос комфорта. В организме нет ни одного органа, который бы требовалось специально нагревать – все работает автономно".

Многочасовое вождение вообще плохо сочетается с человеческой физиологией, а многие в зимний период усугубляют этот дискомфорт еще и кажущимся "комфортом" от жары, царящей в салоне – используют в дополнение к подогреву сидений еще и печку. Такая любовь к тропикам вполне может спровоцировать простудные заболевания при выходе на мороз. Такой перепад температур – не закаливание, а провокация организма, считает профессор (читайте также про пять полезных привычек, которые спасут жизнь автомобилисту).

Но все это цветочки по сравнению с еще одним последствием любви к "заднему" подогреву. Мужчинам длительное тепло в районе таза грозит бесплодием, говорит Андрей Демин.

"Природа неспроста расположила мужские половые железы вне тела, – рассказывает доктор. – Яички находятся в мошонке, где температура не 36,6, как во всем организме, а на 2-3 градуса ниже. Лишь тогда все процессы протекают нормально".

Сперматозоиды невероятно чувствительны к температуре, они буквально "свариваются" при ее повышении – их скорость существенно замедляется. А длительное воздействие тепла может и вовсе остановить сперматогенез!

Поэтому есть нюанс использования подогрева сидений, напоминает профессор Демин. Его включают только перед началом движения, пока вы ходите вокруг машины, стряхиваете с нее снег и т.д. Как только вы сели за руль, обогрев должен быть отключен.