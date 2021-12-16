Неугоняемые: рейтинг не интересных для воров авто

Составлен рейтинг машин, которые в России угоняются реже всего. В список вошли 22 модели автомобилей. Кроме того, был составлен и рейтинг активности угонщиков. По этому показателю в лидерах Москва и Подмосковье, Чечня, Крым, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ставрополье, Иркутская, Воронежская, Курская, Нижегородская и Ростовская области.

В этих регионах, судя по данным сервиса онлайн-проверки автомобилей "Автотека", числятся угоне или были угнаны более 0,08% всего автопарка. Это значит, что в Москве, где 8 миллионов автомобилей, в угоне находится порядка 8 тысяч машин. Меньше всего угонов в Северной Осетии, Башкирии, Мордовии, в Алтайском крае, Ханты-Мансийске, а также в Астраханской, Вологодской, липецкой, Тверской и Тульской областях. Здесь доля побывавших в угоне машин не превышает 0,03%.

Среди не пользующихся популярностью у злоумышленников машин есть модели и премиум-сегмента. Например, не пользуются популярностью у угонщиков хэтчбеки Mercedes-Benz A-класса, а также BMW первой линейки, Jaguar F-Pace, Lexus IS, Infiniti QX50. Редко угоняют также Land Rover Freelander, Volvo S40 и XC70, Porsche Panamera 4 и Audi Q3.

Среди произведений концерна Volkswagen реже всего угоняют кроссовер Tiguan и Golf, у Mitsubishi — седан Carisma. Неугоняемостью могут похвастаться среди Nissan сразу две модели, это Micra и Tiida. Редко крадут хэтчбеки Auris от Toyota.

Не котируются у угонщиков седан Renault Symbol, хэтчбек Ford Fiesta, компактвэн Hyundai Matrix и мини-хэтч Kia Picanto.

И главная новость: в зоне наименьшего риска при угоне находятся Chevrolet Spark и продукция отечественного автопрома. Неоспоримым лидером среди отечественных машин, которые не нужны даже угонщикам, стал некогда бестселлер рынка. И это Lada Kalina. Если у вас именно эта модель, то у вас высокий шанс всегда находить ее там, где вы ее последний раз оставили.

С рейтингом самых популярных у угонщиков автомобилей вы можете ознакомиться здесь.