Toyota отзывает из России почти 10 тысяч машин

Японская Toyota запустила на российском рынке отзывную компанию. Под нее попадают почти 10 тысяч машин Toyota Venza, которые выпущены с 31 мая 2013 года по 3 марта 2016 года. Проблема заключается боковых подушках со стороны водителя, а точнее в их датчиках.

Эти датчики подключены к электронному блоку управления системы пассивной безопасности SRS витой парой. Жгут проводов проходит через втулку от двери к кузову. Из-за разницы в длине жгута и втулки провода могут в неё сильно изгибаться. И из-за этого при авариях боковые подушки со стороны водителя не срабатывают, поясняется в сообщении на сайте Росстандарта. Это увеличивает риск травм при ДТП.

Владельцы попадающих под отзыв машин будут проинформированы еще отдельно дилерами. После этого надо будет предоставить машину в ближайший техцентр для проведения ремонта и устранения выявленного дефекта. Ремонтные работы для обладателей 9 916 автомобилей Toyota Venza бесплатны. На всех автомобилях будет проверен жгут проводов водительской двери, а при необходимости произведена его замена.