Бензин за неделю подорожал на 11 копеек

В России выросли цены на бензин. Литр Аи-92 подорожал на 10 копеек – до 47,06 рубля. Аи-95 подорожал на 12 копеек – до 50,94 рубля. Аи-98 вырос на 12 копеек – до 59,12 рубля за литр. Дизтопливо увеличилось в цене на 17 копеек – до 53,81 рубля за литр.

Росстата констатирует рост цен на топливо в 58 субъектах России. Самое стремительное подорожание в Черкесске – на 1,5%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,3% и 0,4% соответственно.

Снизились цены во Владивостоке – на 0,7%, Новосибирске – на 0,3% и Томске – на 0,1%.

Литр 95-го в Москве стоит от 51,1 до 55,09 рубля. В Санкт-Петербурге – от 49,45 до 52,85 рубля.

Производство бензина в России за неделю снизилось на 4,1%. Производство дизельного топлива увеличилось на 0,5%.

Цены на топливо в России растут третий месяц подряд. Однако по прогнозам Федеральной антимонопольной службы в 2022 году топливный рынок будет более спокойным, чем в 2021 году.