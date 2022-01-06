Скорость велокурьеров могут ограничить

Автоэксперты поддержали идею сенатора Александра Башкина возложить обязанность по ограничению максимально возможной скорости курьеров на велосипедах и электросамокатах на их работодателей (то есть на агрегаторов доставки).

За время пандемии число курьеров значительно возросло, зачастую они гоняют по тротуарам на высоких скоростях. Есть и те, кто ездит по автомобильным дорогам, не соблюдая при этом правила движения.

Если работодателям придется контролировать скорость своих сотрудников, это значительно улучшит ситуацию, считает координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.

Аналогичного мнения придерживается и президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Он пояснил, что обязанность соблюдать скорость движения при доставке грузов и товаров можно было бы прописать в трудовом договоре, а при нарушении штрафовать курьеров за нарушение трудовой дисциплины.

Ранее сообщалось, что власти рассматривают возможность снижения нештрафуемого порога скорости на дорогах.