Honda случайно "изобрела" "машину времени"

С неожиданной проблемой столкнулись в новом 2022 году некоторые владельцы подержанных автомобилей Honda и Acura. Бортовые часы штатных головных устройств модели Navi превратились в настоящую "машину времени". Они автоматически перешли на дату 1 января 2002 года.

Проблема отмечается как в США, так и в Европе, отмечается на сайте Jalopnik. При этом японская компания-производитель пока не знает, что с этим можно сделать. Попытка выставить дату вручную ни к чему хорошему не приводит: при следующем включении зажигания бортовой компьютер автоматически отправляется на 20 лет в прошлое.

Неверно дата определяется сразу на нескольких моделях, которые были произведены с 2004 по 2012 годы. Это связано с особенностями кодирования даты и времени. На одном из ресурсов, посвященных ремонту и эксплуатации кроссовера Honda CR-V, высказано предположение, что с этим багом Y2K22 владельцам машин придется жить вплоть до августа 2022 года. Тогда, якобы, бортовой компьютер исправит ошибку автоматически, вернувшись в реальное время.

Honda уже сталкивалась с подобными проблемами в 2017 и 2021 годах. Тогда дата автоматически перебрасывалась ровно на 1024 недели в прошлое.