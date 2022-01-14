ОСАГО подорожает на 48%? Это еще умеренно

В России ОСАГО может подорожать почти на 50%. ЦБ поддержал законопроект Минфина о повышении лимита выплат при причинении вреда здоровью по ОСАГО до двух миллионов рублей и отмену учета износа деталей, сообщают "Известия".

Это может повысить стоимость обязательного страхового полиса на 48%, или на 2567 рублей.

Экономист Константин Ордов отметил, что рост стоимости ОСАГО был ожидаем, учитывая, насколько подорожали автомобили. Он напомнил, что новые машины в прошлом году выросли в цене на 20 и более процентов, но автопроизводители говорят, что это не предел. Рост цен продолжится. Соответственно, подорожали и запчасти, и ремонт.

Даже если полис ОСАГО подорожает на 48%, то это все равно будет умеренное повышение цен, сказал Ордов в интервью радио Sputnik.