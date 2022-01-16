Лоукостеры России: самые дешевые кроссоверы и внедорожники

Рост цен на автомобили в России не выбил АвтоВАЗ из седла: внедорожники семейства Niva, хоть и уступили первую строчку продаж по итогам 2021 года, все еще остаются в лидерах. Кстати, на SUV-сегмент на российском рынке пришелся 51% всех продаж.

Lada Niva, а в это семейство входят "мама" и "дочка" – 45-летняя Legend и 22-летняя Travel, сменившая после развода с Chevrolet "фамилию", нашли в 2021 году 51 тысячу 242 хозяев. Причем отправившаяся в свободное "путешествие" Niva была продана в количестве 25 тысячи 415 экземпляров, а ее "прародительница" – 25 тысяч 827 штук. При этом цена на Travel начинается с 880 тысяч рублей, а классическая "Нива" стала самым дешевым новым внедорожником на российском рынке. За нее дилеры просят минимум 694 тысячи рублей.

Эту сладкую парочку по продажам обогнала обновившаяся Hyundai Creta. В 2021 году был продан 68 тысяч 81 автомобиль этой модели. Это на 5 тысяч 456 авто меньше, чем годом назад. Оно и понятно: цена на кроссовер выросла до 1,3 миллиона рублей. Но есть одно южнокорейское достижение: Creta – самый дешевый в России кроссовер с автоматической коробкой передач.

За 1 миллион 364 тысячи рублей можно получить модель с 1,6-дитровым двигателем мощностью 125 лошадей и шестискоростную АКПП впридачу. На 15 тысяч дороже обойдется еще один корейский автомобиль с автоматов – KIA Soul. KIA Seltos с тем же раскладом по агрегатам выйдет уже в 1 миллион 469 тысяч в базе. Этих машин, кстати, продано за год 17 тысяч 865. Машина закрыла топ-13 самых продаваемых кроссоверов.

До миллиона на рынке кроссоверов в России можно найти только JAC S3 со 109-сильным бензиновым двигателем. Базовая версия стоит 949 тысяч рублей, но она комплектуется шестиступенчатой механикой. Даже УАЗ Hunter на 47 тысяч рублей перевалил за психологическую миллионную отметку на прайсе.

"Бронзу" по продажам в России в 2021 году взял кроссовер Renault Duster. Ему на руку сработало обновление поколения. За год было распродано 41 тысяча 471 Duster. Любопытно, что московский "француз" по цене теперь соперничает с UAZ Patriot: 1 миллион 147 тысяч за кроссовер против 1 миллиона 164 тысяч рубле у ульяновского внедорожника.

В десятку продаж также вошли достигшие или превысившие 30-тысячную отметку по реализации Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Чуть не дотянул до 25 тысяч продаж KIA Sportage. Nissan Qashqai с вариатором или механикой на седьмой позиции по продажам. Этих машин продано почти 20,5 тысячи штук. Меньше 20 тысяч раз приобретали в России в 2021 году Mazda CX-5, Skoda Karoq, Nissan X-Trail, Renault Kaptur и Renault Arkana.