Семерка самых дешевых машин января в России

Коронавирус повлиял на возникновение дефицита автомобилей и запчастей в России, а также рост цен на них. Подорожали как новые, так и подержанные машины. Средняя цена автомобильного second-hand уже перевалила за миллион рублей. И все же дешевые автомобили еще есть.

Семерку самых доступных для российского кошелька новых машин замыкает LADA Vesta. Цена на седан стартует с 863 тысяч рублей. К этой машине надо присмотреться хотя бы потому, что, по статистике, она стала самой продаваемой в России в 2021 году.

LADA Vesta оказалась на 36 тысяч дешевле, чем Renault Sandero, а также чем внедорожник Niva Travel. Прежнее наименование Niva Travel – Chevrolet Niva. И модель Chevrolet тоже вошла в короткий список дешевых машин. Шестое место заняла Chevrolet Nexia. Наверное, вы сразу вспомнили про Daewoo Nexia, которое ведет свой род от Opel Kadett? Но нынешняя Nexia – совсем другой автомобиль. Россияне его тоже хорошо знают. Это модернизированный Aveo в кузове T250. Не исключено, что со временем в список доступных могут войти и еще пара моделей с галстуком бабочкой (bow-tie, как ее называют по ту сторону Тихого океана). И это Cobalt и Spark. Главное, чтобы они были дешевле планки Nexia – 851 тысячи рублей.

На пятой строке ценового рейтинга – LADA Largus. Машина прошла через фейслифтинг и более чем на 150 тысяч подорожала. Сейчас она стоит 823 тысячи рублей.Таким образом от первого седьмого места Largus отделяет 40 тысяч.

Четвертая строчка рейтинга – у кроссовера LADA XRay. Кроссовер стоит столько же. Сколько и Largus. Можно было бы сказать. Сто модели делят четвертое и пятое места, но так как кроссовер традиционно более престижный класс автомобиле. То поставим его на одну строчку выше.

Мы подобрались к призовому пьедесталу. Третье место на нем занял Renault Logan. Это уже не та угловатая машина, что вышла на российский рынок, да и сборочная площадку для них теперь не в Москве, а в Тольятти. Зато от преследователей по гонке Logan оторвался сразу на 60 тысяч. Цена за базовый вариант машины стартует от 762 тысяч рублей.

45-летний день рождения LADA Niva Legend будет праздновать на серебряной площадке пьедестала почета. Машина стоит 694 тысячи рублей.

А теперь золотой призер: это LADA Granta. Эта машина выпускается в разных типах кузовов. От типа кузова зависит и начальная цена: для хэтчбека – это 650 тысяч рублей, для универсала – 625, для лифтбэка – 621 тысяча. И самый дешевый в этой компании – седан за 599 тысяч рублей.

В ценовую гонку мог включиться и брат-близнец Granta, выпускаемый под японским брендом Datsun. Но эта машина хоть и предоставляла своим владельцам больший комфорт, но и стоила дороже. Впрочем, оптимизация не прошла мимо и Nissan. Компания в очередной раз решила закрыть дочерний бренд. Datsun в России больше не производится. Он не выдержал внутренней конкуренции. И прежде всего именно по цене.