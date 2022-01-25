Умная система проследит за состоянием таксистов

В Подмосковье запустили систему мониторинга усталости водителей такси, сообщает программа "Вести-Москва" (все выпуски можно увидеть на медиаплатформе "Смотрим"). Проект пока находится на стадии тестирования. Специальные датчики будут отслеживать состояние и действия человека за рулем. Проверят, пристегнут ли ремень безопасности, и сообщат, если водитель начнет терять концентрацию внимания.

Камо Григорян пятый год работает в такси. Говорит, бывает по 8-10 часов за рулем. Водитель уверяет, что правила дорожного движения практически не нарушает. Да и старается без переработок. Теперь за этим следят и при помощи камер. К нововведению Камо относится положительно.

"Я как-то приложил к уху телефон, и она отреагировала. Я думаю, нужны эти камеры. Очень много водителей стараются переработать, устают, а так это все контролируется", – говорит водитель такси Камо Григорян.

За поведением водителя следят две камеры. Одна направлен на лицо, вторая на дорогу. Оборудование установлено уже на двух десятках автомобилей. Тестируют систему в такси, которые курсируют по Московской области.

"Одна камера смотрит на мимику и движения лица человека, отслеживает поведение глаз, зрачков, моргания, зевания и отвлечения от дорожного полотна, чтобы определить усталость, сонливость и другие действия водителя. В случае возникновения тревожной ситуации система сигнализирует, что что-то пошло не так", – рассказывает Дмитрий Беспалов инженер, руководитель проекта.

Все данные поступают в единый диспетчерский центр таксопарка, там видео систематизируют и анализируют.

"Мы надеемся, что при помощи этой системы сможем улучшить безопасность поездок. Можно понять, насколько водитель устал, пристегнут он или не пристегнут, курит, отвлекается ли он непосредственно от дороги. Ну и система анализирует вообще его манеру вождения", – объясняет Полина Ломоносова, руководитель пресс-службы сервиса такси.

Пока в эксперименте принимает участие один таксопарк. Но скоро эту систему видеоконтроля намерены внедрять и в других. В первую очередь это вопрос безопасности пассажиров.