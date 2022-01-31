Эксперт: автостраховка может подорожать из-за отмены ТО

Обязательный техосмотр в России отменили: казалось бы, теперь у водителей стало меньше забот. Но в некоторых случаях отсутствие диагностической карты может сыграть злую шутку. Например, этим могут воспользоваться страховые компании в случае ДТП. Страховщик может счесть, что причиной аварии стала неисправность автомобиля, а если нет полиса ТО, то и доказать ничего невозможно.

"Если у вас нет полиса техосмотра, то страховая компания может выставить регрессный иск, но в том случае, если страховая компания, усомнившись в техническом состоянии автомобиля, проведет дополнительную экспертизу, – рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцэер в эфире канала "Россия 1" и медиаплатформы "Смотрим". – Если вы выехали на дорогу в неисправном состоянии, но при этом у вас есть диагностическая карта, точно так же вам могут отказать, поскольку вы не имеете права выезжать на дорогу в неисправном состоянии".

Сложившаяся ситуация может сказаться и на стоимости страховки. Она может подорожать, поскольку "страховщики не знают, в каком состоянии находятся наши автомобили", считает автоэксперт.

"Они вправе нам не доверять. Они могут предположить, что не все являются добросовестными людьми, которые тщательно обслуживают свой автомобиль", – говорит Хайцеэр.

Говоря о том, что лучше – иметь диагностическую карту или нет, эксперт отметил, что в некоторых случаях она все-таки нужна. Например, при выезде за границу.

Ранее заместитель начальника ГИБДД РФ Владимир Кузин рассказал, что диагностическая карта все же нужна тем, чья машина старше четырех лет, а также тем, кто внес изменения в конструкцию авто.