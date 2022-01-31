"Единая Россия": идея снижения нештрафуемого порога скорости откровенно вредна

Предложение о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч не новое, но вредное, и "Единая Россия" никогда не поддержит это предложение, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Турчак пожелал заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову чаще слушать и слышать людей. Ликсутов заявил, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч позволит снизить смертность в ДТП в Москве на 10%​​​.

"Мы это обсуждали еще до пандемии коронавируса и пришли к общему мнению, что это мера избыточна. Ничего общего она с безопасностью не имеет", – отметил Турчак. Это предложение о том, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, "в котором мы его отменили", заявил Турчак.

Выдвигать подобные предложение – значит "окончательно оторваться от земли и реальности", считает Турчак.

Задача власти – делать жизнь граждан лучше, а не сложнее, пояснил партийный руководитель.

Нештрафуемый порог превышения скорости составляет 20 км/ч.