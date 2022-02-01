Суд: если инспектор не разъяснил водителю его права, наказание отменяется

Если сотрудник ГИБДД не разъяснил водителю, обвиняемому в нарушении Правил дорожного движения (ПДД), его права, то решение о наказании водителя не вступает в силу. Таким образом, инспектор обязан сперва объяснить водителю причину задержания и разъяснить права, а уже потом выносить решение о наказании, постановил Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Суд привел в качестве примера историю гражданина У., жителя Нижегородской области, наказанного за оставление места ДТП.

В протоколе об административном правонарушении в графе "разъяснение прав лицу, в отношении которого возбуждено производство по делу", подпись У. отсутствовала. При этом сотрудник ГИБДД должен четко объяснить, какой пункт ПДД не выполнил водитель.

В связи с этим суд отменил решение о наказании водителя и направил дело на новое рассмотрение.

По закону, гражданин, привлекаемый к ответственности за административное правонарушение, вправе ознакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, пользоваться помощью защитника. Сотрудники правоохранительных органов обязаны в деталях разъяснить предполагаемому нарушителю его права.

При составлении протокола об административном правонарушении сотрудник полиции обязан разъяснить водителю права, предусмотренные ст. 51 Конституции: не свидетельствовать против себя или ближайших родственников. А водитель, выслушав разъяснения, волен подписать или не подписать протокол.

При задержании водителя сотрудник ГИБДД обязан представиться, назвать свою должность, звание и фамилию, предъявить (по требованию водителя) служебное удостоверение, после чего сообщить причину задержания и разъяснить права.

Сотрудник ГИБДД обязан разъяснить порядок обжалования наказания и предоставить водителю возможность дать объяснения. Если сотрудник ГИБДД не сочтет объяснения убедительными, то он дополнительно разъясняет суть правонарушения и выносит постановление об административном правонарушении.