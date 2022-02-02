40% автовладельцев уверены, что в пандемию продавать б/у машины стало выгоднее

В ходе опроса жителей 15 крупных городов выяснилось, что треть респондентов них уверены, что через год или два смогут продать свою машину по более высокой цене, чем сейчас.

В опросе "Автотеки" приняли участие 10 тысяч автомобилистов в возрасте от 18 до 60 лет.

Так, 29% опрошенных считают, что через год-два смогут продать свое авто более выгодно, 27% сказали, что продадут ее за те же деньги, 22% респондентов ответили, что продажа машины уже станет менее выгодной.

40% участников исследования полагают, что после пандемии 2020 года продавать автомобиль стало более выгодно для владельцев. При этом 24% уверены, что машину можно продать примерно по той же цене.

Отвечая на вопрос о причинах, заставляющих владельцев продавать или задумываться о продаже автомобиля, большинство ответили, что намерены купить другую машину (24%). Еще 22% отметили, что их автомобиль устарел морально и функционально. 20% респондентов могут себе позволить приобрести новый автомобиль взамен подержанного.

При этом большинство владельцев (55%) выбирают продажу авто через сайт объявлений, 14% – по "трейд-ин" через автосалон или дилерский центр, 7% – через знакомых, 5% – через автосалон или дилерский центр, без услуги "трейд-ин".