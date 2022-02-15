КамАЗ почти вдвое нарастил производство в январе

За 16 январских рабочих дней на конвейерах Камского автозавода было 3 тысячи 406 машинокомплектов. Это в 1,8 раза больше, чем за 10 рабочих дней 2021 года. Тогда были собраны 1 тысяча 843 машинокомплекта. На 67% в годовом выражении вырос и двигателей. В январе на СП "Камминз Кама" собрано и отправлено заказчикам 3,7 тысячи силовых агрегатов.

В 2022 году рост количества заказов на грузовики и моторы привел к тому, что предприятие отказалось от традиционного январского корпоративного отпуска, как это практиковалось в последние несколько лет, напомнила пресс-служба предприятия. Кроме того, объем поставок запчастей КамАЗов в январе 2022 года составил 1,79 миллиарда рублей. Это на 184 миллиона рублей больше, чем по бизнес-плану. В годовом пересчете рост составил 28%.

Увеличение производства в первую очередь связано с началом производства новой модели КамАЗа – "Компас". КамАЗ имеет автосборочные предприятия во Вьетнаме, Индии, Казахстане и в Пакистане.

Кроме того, КамАЗ вложился в производство 450 тысяч отечественных электромобилей "Кама" ежегодно. Он способен развивать скорость в 150 километров в час, разгоняться до "сотни" всего за 6,7 секунды и выдерживать 50-градусные морозы.