Алкозамок раньше автомобиля: Apple начала борьбу за трезвую езду

Компания Apple еще не создала свой первый автомобиль, но зато уже запатентовала алкозамок к нему, не позволяющий водить IT-кар в нетрезвом состоянии. Как ожидается, новая функция будет внедрена в приложение Car Keys для iPhone и Apple Watch. Новый интерфейс Car Key, дополненный алкотестером, также уже запатентован.

На патентных изображениях, которые оказались в широком доступе, приведены два варианта разблокировки ключа машины. Первый более надежный – водителю предлагается дунуть в специальное отверстие смартфона, чтобы выяснить содержание паров алкоголя в "выхлопе". Второй же вариант некоторым можно обойти – автомобилисту предлагается решить задачку, чтобы проверить ясность ума и реакцию. Поэтому те, кто даже в нетрезвом состоянии умудряются сохранять эти свойства, смогут получить доступ к рулю.

Пока на действующих айфонах и часах от Apple алкотестеров нет. Да и патент на такую технологию не означает скорое внедрение. Хотя ведь о своем будущем автомобиле Apple пока тоже лишь заявила – сроки его появления не определены, да и официальной технической информации не предоставлено.