Россиян предупреждают об отзыве автомобилей BMW

"БМВ Русланд Трейдинг", являющийся официальным представителем BMW на российском рынке, отзывает 866 кроссоверов X1 и X2. Об этом сообщили в Росстандарте.

Причиной такого решения стали проблемы с передними ремнями безопасности. Во время изготовления на них, возможно, был поврежден газовый микрогенератор. В ведомстве отмечают, что такой нюанс в аварийной ситуации может привести к негативному воздействию на функцию удерживания.

Будут отозваны автомобили, изготовленные в период с января по март текущего года. Впоследствии в этих машинах будет выполнена проверка. При необходимости ремни безопасности заменят.

Владельцев автомобилей, подлежащих отзыву, уведомят об этом путем рассылки писем или по телефону. Отмечается, что все работы для них будут бесплатными.

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