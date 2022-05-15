Повреждения, которые невозможно застраховать

КАСКО — эффективная защита автомобиля, однако работает она не во всех случаях. Как рассказала руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева, в реальности у страховых компаний больше оснований для отказа в выплатах, чем для их начисления.

Так, если повреждения получены во время буксировки или эвакуации авто, если их нанес сам автовладелец, в том числе, в нетрезвом виде, компенсации ждать не придется, сообщает агентство "Прайм".

Бондарева отметила, что ущерб, полученный во время ремонта, заводской брак, кража комплектующих, и многое другое также возмещаться владельцу не будет.

"Если владелец использовал застрахованный автомобиль для обучения вождению, на соревнованиях или испытаниях, в прокате или лизинге, после чего автомобиль не вернули, — компенсации в рамках полиса КАСКО не будет", — пояснила Бондарева.

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